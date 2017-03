Bandai Namco laat nog eens weten dat vandaag DLC Pack 2 voor Dragon Ball Xenoverse 2 verschijnt. De DLC, die inbegrepen zit in de Season Pass, laat spelers een nieuwe scenario quest beleven, waarin de geschiedenis weer is aangepast en de God of Destruction op weg is naar Conton City. Er werden ook twee nieuwe personages aan de game toegevoegd: Champa en Vados. Daarbovenop is er ook een nieuwe stage, nieuwe aanvallen, kostuums, een nieuw voertuig en meer nieuwe content beschikbaar.