Om uit te blinken in een game is het vaak nodig om eerst de basis stevig onder de knie te hebben. Dat geldt ook voor Puyo Puyo Tetris, waarvan hieronder een nieuwe trailer te bewonderen is. De game verschijnt bij ons op 28 april voor PS4 en de Nintendo Switch. De PS4-versie zal enkel in retailformaat te koop zijn voor 29,99 euro, terwijl de Switch-versie zowel digitaal als via retailers te koop zal zijn voor 39,99 euro.