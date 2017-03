Volgende week verschijnt Unearthing Mars voor PlayStation VR, zo is aangekondigd. Opnieuw gaat het eerder om een VR-ervaring dan een echte game, al zou het wel iets meer game in zich dragen dan de typische documentaire-ervaring die VR soms biedt. Unearthing Mars zou dan ook eerder een viertueel boek zijn dan een documentaire, goed voor 2 uur entertainment in virtual reality. Het eerste half uur zou je vooral de planeet wat verkennen, om vervolgens wat puzzels op te lossen en wat FPS-elementen voorgeschoteld te krijgen.