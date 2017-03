Ontwikkelaar Milestone heeft nog maar eens een racegame aangekondigd. Ditmaal gaan we off-road in Gravel, dat deze zomer naar PS4, Xbox One en pc komt. De game zal verschillende modi bevatten, waarvan een grote brok je in de wildernis zal droppen. Daarnaast zijn er ook stadionevents, waar je onder andere immense jumps mag uitvoeren.