Blizzard heeft een 24e personage onthuld voor Overwatch: Orisa. Dat is een vierbenige robot die werd ontworpen door de 11-jarige Efi, om Numbain te beschermen, en het is de zesde tank die de game komt vervoegen. Haar belangrijkste vaardigheden zijn de Fusion Driver, de Protective Barrier en de Supercharger. In onderstaande video's wordt alles over Orisa tot in detail uitgelegd.