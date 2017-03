Twitch-streamer The Mexican Runner, die eigenlijk een Pool genaamd Piotr Delgado Kusielczuk is, is er na 3 jaar eindelijk in geslaagd om alle NES-games die ooit zijn verschenen uit te spelen. Dat zijn er 714 in totaal. De laatste game die hij uitspeelde was Super Mario Bros. 3. Via zijn website is beeldmateriaal beschikbaar als bewijs voor zijn prestatie.