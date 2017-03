In Japan schittert tegenwoordig niemand minder dan Usain Bolt in reclame voor Pokémon Sun en Pokémon Moon. Als lid van Team Skull daagt hij de speler uit, terwijl hij samen met Pikachu zijn iconische move demonstreert.

Dat de Olympische sprinter nog niet eerder reclame maakte voor Pokémon is enigszins vreemd. In het Japans zijn de woorden voor "Bolt" en "volt" namelijk hetzelfde ("boruto), waar vermoedelijk wel mee te werken valt natuurlijk in marketing rond Pokémon, waarbij Pikachu nog steeds de gekendste is. In deze reclame in kwestie wordt bijvoorbeeld "Jyuu-man B/Volt" geroepen, wat dus Jyuu-man Boruto betekent, wat zich laat vertalen naar "100.000 volt" of de "Thunderbolt" aanval.