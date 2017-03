Vorige maand werd aangekondigd dat de populaire anime- en mangareeks Rurouni Kenshin een nieuwe game voor smartphones zou krijgen en daar heeft Bandai Namco nu een eerste trailer van online gegooid. Veel concrete details over de actiegame zijn er nog niet, maar in de trailer komt toch al wat gameplay voorbij. Ergens dit jaar nog verschijnt het spel voor iOS en Android, zij het voorlopig enkel in Japan.