Panzer Corps, een strategy game die in 2011 verscheen en een remake was een game die 20 jaar geleden al verscheen, krijgt een vervolg. Veel is echter nog niet bekend over Panzer Corps 2, al zal de nieuwe game er vermoedelijk wel een stuk beter uitzien dan de game uit 2011, aangezien nu gewerkt wordt met de Unreal Engine. Ondanks de mindere graphics werd Panzer Corps overigens wel gesmaakt door heel wat strategiefans. De sequel zou volgend jaar moeten verschijnen.