Eind deze maand verschijnt Snake Pass voor pc, PS4, Xbox One en de Nintendo Switch, en in een nieuwe trailer krijgen we de air realm, de vierde thematische wereld van de game, te zien. In de game kruip je in de huid van Noodle de slang. Hij gaat op avontuur en moet de top van Haven Tor zien te bereiken, nadat een mysterieuze indringer de rust heeft verstoord.