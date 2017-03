Dat in Injustice 2 de grens tussen held en slechterik danig vervaagd is, is inmiddels wel duidelijk. Omwille van bepaalde omstandigheden, die we hier wegens spoilers niet uit de doeken gaan doen, staan Superman en Batman rechtstreeks tegenover elkaar, en hebben ze elk hun superhelden en -schurken rondom zich verzamelt om het tegen elkaar op te nemen. Na een eerste deel is het nu tijd voor het tweede deel van de Shattered Alliances videoserie.