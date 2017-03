Volgende week gaat een gesloten bèta van start voor Gran Turismo Sport, zij het in eerste instantie enkel voor Amerikaanse PSN accounts. Qua tijdzones zouden die in de VS en in Japan namelijk beter op elkaar afgestemd zijn, wat belangrijk is voor de ontwikkelaar om de bèta goed te kunnen opvolgen.

De bèta start 17 maart en brengt elke dag rond specifieke uren speelmogelijkheden met zich. De exacte uren zullen binnenkort worden gecommuniceerd. Ook zullen elke dag andere tracks en wagens beschikbaar zijn, terwijl ook nieuwe features van de game getest kunnen worden. Na de initiële bètafase voor de VS zullen ook Europese accounts toegelaten worden, maar wanneer dat precies is, is niet bekend. Inschrijven voor de bèta kan hier.