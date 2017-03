Thumper is reeds beschikbaar voor pc en PS4, en nu is aangekondigd dat de game komende lente ergens ook naar Xbox One komt. Thumper is een game van Drool, dat bestaat uit mensen die Guitar Hero, Amplitude en Rock Band hebben gemaakt. Zelf omschrijven ze het spel als ritme-geweld, waarbij je niet daadwerkelijk geweld op het scherm ziet, maar de beats en de visuals een stevige impact zouden moeten hebben.