In de naam van de wetenschap en entertainment, maar vooral "voor de views", was er een tijd dat vanalles en nog wat in de microgolfoven werd gestoken. Bij voorkeur ging het dan om spiksplinternieuwe en vooral dure dingen, zoals de nieuwste iPhone. De tijd dat zoiets nog aandacht kreeg, licht inmiddels gelukkig achter ons, maar dat betekent niet dat het niet meer gebeurt, zij het misschien wel om andere motieven. Zo heeft een kunstenaar de Nintendo Switch in de microgolf gestoken en van de overblijfselen een kunstwerk gemaakt dat momenteel te koop is via eBay voor 1600 dollar. Wie dat geld kan missen, kan vast ook wel iets leukers verzinnen om het aan uit te geven, tenzij hij of zij een enorme fan is van verbrande hardware natuurlijk.