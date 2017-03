De Paranormal Activity VR-game die in de zomer van 2015 werd aangekondigd zal deze week eindelijk gelanceerd worden, zij het in Early Access. De game zal vanaf morgen speelbaar zijn met de HTC Vive en de Oculus Rift en bij de finale release wordt ook een PlayStation VR-versie gelanceerd.

Zoals je al kon vermoeden, is Paranormal Activity: The Lost Soul een horrorgame en gezien de huidige staat van het genre en het feit dat het een VR-game is, moeten we ons niet aan al te veel feitelijke actie verwachten. In plaats daarvan moet de game het hebben van de sfeer en zal je als speler vooral rondlopen, terwijl je de stuipen op het lijf gejaagd wordt en je je af en toe moet verstoppen voor ... iets. Volgens de makers zou de game goed zijn voor een horrorervaring van 5 tot 10 uur.