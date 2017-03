Firesprite, dat voortkomt uit de assen van Sony Studio Liverpool en de visuals voor The PlayRoom maakte, heeft The Persistence aangekondigd. Het betreft een first-person stealth horror game die zich afspeelt in 2521. Je bevindt je aan boord van The Persistence en blijkbaar is er het een en het ander goed fout, want de bemanning van het schip heeft last van mutaties. Aan jou om orde op zaken te stellen, maar vooral toch ook om te overleven.

The Persistence bevat procedureel gegenereerde elementen. Telkens je sterft, kruip je namelijk in de huid van een nieuw personage, dat werd gewekt door IRIS, het besturingssysteem van het schip. De layout van het schip verandert dan en ook de vijanden zijn anders, om zo telkens de ervaring te bieden van het onbekende. De game zal ook een co-op bevatten, waarbij een medespelers via smartphone of tablet computers aan boord van het schip kan hacken om zo te helpen, bijvoorbeeld door deuren te openen.

The Persistence verschijnt dit jaar nog exclusief voor PS4 en PlayStation VR.