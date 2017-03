Hakuoki, een serie van Otomate waarin allerlei fantasy element zitten, zoals demonen en vampieren, krijgt een eerste PS4-game in de vorm van Hakuoki: Shinkai - Fuukaden. Daarmee is het meteen ook de eerste PS4-game in het algemeen van Otomate, een game label van Idea Factory. Blijkbaar wordt de game vooral gemaakt op vraag van fans, die volgens Idea Factory maar al te graag de illustraties op het grote scherm willen zien. Na deze PS4-game in de reeks zouden er nog meer volgen ook.