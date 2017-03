Compile Heart heeft Megadimension Neptune VIIR aangekondigd. De game wordt ontwikkeld met PlayStation VR in het achterhoofd, maar de virtual reality headset is nodig om de game te spelen. Wat we precies van het spel, dat mogelijk enkel in Japan verschijnt, mogen verwachten, is nog niet geheel duidelijk, maar men houdt het er voorlopig op dat je in het spel de godinnen van Neptunia zal kunnen ontmoeten. Al bij al lijkt de game veel weg te hebben van Summer Lesson, maar dan met Neptunia-meisjes.