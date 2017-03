Compile Heart heeft Genkai Tokki: Castle Panzers aangekondigd voor PS4. Dit is de game die geteased werd via de teaser website over borsten en billen. De game speelt zich af in het Imperial Year 213, wanneer het Galestia Empire af te rekenen krijgt met een staatsgreep waardoor de keizer zijn eigen leven moet opofferen om zijn dochter en haar hofdame te kunnen laten ontsnappen. Vervolgens ontmoeten ze een jongeman. Verder is over de game(play) en het verhaal niet veel bekend. Ook een releasedatum ontbreekt nog.