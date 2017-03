Momodora: Reverie Under the Moonlight, een geprezen Metroidvania game, verscheen vorig jaar al via Steam en Playism en nu is aangekondigd dat de game ook voor PS4 en Xbox One zal verschijnen. Lang is het niet meer wachten op de consoleversie, aangezien die aanstaande donderdag, 16 maart, al zou verschijnen. Hoewel Momodora: Reverie Under the Moonlight al de vierde titel in de reeks is, is het eigenlijk een prequel. Ideaal dus voor nieuwkomers.