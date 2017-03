In 2005 werd de horrorgame Pathologic gelanceerd, zij het enkel in Rusland. In 2006 verscheen de game ook bij ons en hoewel het spel af te rekenen had met de nodige vertalingsproblemen, was het toch interessant en fascinerend genoeg om een culthit te worden. Van de game was al eens een remaster uitgebracht, maar die bracht enkel een betere vertaling en bug fixes met zich mee. Dit jaar echter is het de beurt aan een complete re-imagining van de game en dat voor pc, PS4 en Xbox One.

Voor de remake werd geld opgehaald via Kickstarter en backers werden beloond met onder meer een teaser demo genaamd Pathologic: The Marble Nest. Dit was een intern prototype van ontwikkelaar Ice-Pick Lodge. Het is een aparte game die zich gelijktijdig met het hoofdverhaal van Pathologic afspeelt en een introductie biedt tot het vreemde stadje dat vernietigd werd door een ongoddelijke plaag. De demo is nu voor iedereen beschikbaar gemaakt en downloaden kan via Steam.