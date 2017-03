Square Enix heeft een nieuwe smartphone game aangekondigd. Mashiro Witch: Marchen of Midnight is een nieuwe game van Hiroaki Iwano, series producer van Million Arthur, en wordt omschreven als een dark fantasy RPG waarin je enkel heksen en "magische meisjes" zal zien. Het hoofdpersonage is Namana Asahi, een meisjes dat geen herinneringen meer heeft aan haar moeder en zich aanmeldt bij een adademie voor hints te krijgen omtrent de verblijfplaats van haar moeder. Qua gameplay zal er blijkbaar heel wat samenwerking tussen de verschillende meisjes van de partij zijn, maar je zal ook veelvuldig outfits kunnen veranderen.

Mashiro Witch: Marchen of Midnight verschijnt dit jaar npog voor iOS en Android, zij het voorlopig enkel in Japan.