Marvelous heeft een uitgebreide gameplay video vrijgegeven van Senran Kagura: Peach Beach Splash, waardoor we ruim 30 minuten van de game te zien krijgen. Ook is een minigame voor smartphones gelanceerd. Die kan je downloaden door onderstaande QR-code te scannen. De bedoeling van de minigame is eigenlijk gewoon om te swipen om zo de meisjes doorweekt te krijgen, waarna ze vermoedelijk hun zwemkledij uittrekken. Deze week verschijnt de game in Japan voor PS4.