Fans van samoerai kunnen Tale of Ronin in het oog houden. De RPG wordt ontwikkeld voor pc en consoles en laat je aan de slag gaan in een dynamische wereld die ook na jouw dood verder blijft bestaan en waarin je terugkeert als een andere samoerai. Je kan je eigen verhaal vormen via dialogen en turn-based combat, terwijl ook thema's als vriendschap en verraad, oorlog en vrede worden aangesneden.