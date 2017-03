De asymmetrische dungeon-crawler Crawl verkeert al 2,5 jaar in Early Access, maar daar komt volgende maand eindelijk een einde aan. Een finale release is namelijk aangekondigd voor 11 april en dat voor pc, Mac, Linux, PS4 en Xbox One.

Het unieke karakter van Crawl moet gezocht worden bij de asymmetrische gameplay. Drie van de vier spelers controleren namelijk verschillende monsters, met als doel de vierde spelers te stoppen. Telkens wanneer iemand de held kan stoppen, wordt hij of zij de nieuwe held. Het doel voor die held is om een eindbaas te verslaan die enkel tevoorschijn komt wanneer je personage level 10 heeft bereikt. De eindbaas wordt gecontroleerd door de drie andere spelers.