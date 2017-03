Japan lijkt weer iets te hebben losgelaten op het internet. De exacte context kennen we niet, maar de laatste tijd duiken regelmatig filmpjes op van een game die je moet besturen met je stem. Heel wat Japanners zijn er al mee aan de slag gegaan en dat leverde al leuke filmpjes op, vooral wanneer de spelers in kwestie er helemaal in opgaan en het volle gewicht van hun stem in de strijd gooien. Ook je trouwe viervoeter erbij betrekken blijkt mooie resultaten op te leveren.