Via eBay worden dezer dagen sowieso al heel wat Nintendo Switch consoles verkocht, maar doorgaans zitten die nog in hun verpakking. Af en toe echter is het eens iets anders. Onlangs bijvoorbeeld was er een kunstenaar die een in de microgolfoven verbrande Switch te koop aanbood en nu zijn er enkele kerels die het een leuk idee vonden om een Triforce in (of beter: uit) de Switch te graveren met een hogedrukwaterjet. De bedoeling was om te zien hoe duurzaam de Switch is, maar de extreme kracht van water is de console dus niet opgewassen.

Via eBay werd het kunstwerkje uiteindelijk verkocht voor 565 dollar. Niet slecht dus voor een kapotte Switch, al kreeg de koper er wel nog wél functionerende accessoires bij, zoals het dock en de Joy-Con controllers.