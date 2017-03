Via het officiële Twitter-kanaal van de Seiken Densetsu-serie, die bij ons bekend staat als de Secret of Mana-reeks, heeft Square Enix een kort filmpje gedeeld waarop te zien is hoe Seiken Densetsu 3 gespeeld wordt op de Nintendo Switch.

Naar alle waarschijnlijkheid is de game dus onderweg naar de nieuwe console van Nintendo, al is dat officieel nog niet bevestigd. Seiken Densetsu 3 verscheen in Japan in september 1995 voor de Super Famicom. Een release in het Westen is er tot nu toe nooit van gekomen.