Op 28 maart verschijnt Narcosis, een horrorspel dat ooit begon als studentenproject. In de game beland je op de bodem van de oceaan, met beperkte middelen om te overleven terwijl ook licht schaars is. Een manier vinden om dan veilig terug naar de oppervlakte te geraken is dan makkelijker gezegd dan gedaan, ook al omdat je mentale gezondheid er blijkbaar op achteruit gaat.

Narcosis verschijnt voor pc en Xbox One, en zal ook de Oculus Rift en HTC Vive ondersteunen.