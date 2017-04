Update: deel 2 deel 3 deel 4 toegevoegd.

Origineel (23/03/2017, 10:57)

Capcom is een nieuwe videoreeks gestart op YouTube over het maken van Resident Evil VII. In de eerste aflevering gaat het uiteraard over de vroege ontwikkelingsfase, waarbij we te weten komen welke concepten het uiteindelijk niet gehaald hebben. Zo was er bijvoorbeeld het idee om een mechanic in de game te steken, gebaseerd op het inhouden van je adem.