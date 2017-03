Atlus heeft Shin Megami Tensei: Deep Strange Journey aangekondigd voor de Nintendo 3DS. Het betreft een nieuwe versie van Shin Megami Tensei: Strange Journey, dat in 2009 verscheen voor de DS. Het zou gaan om een complete remake, volledig voorzien van stemmenwerk, nieuwe graphics, rond 350 nieuwe demonen en een nieuw personage genaamd Alex. Komende herfst zou de game in Japan verschijnen, terwijl over een Westerse release nog niets bekend is.