Atlus heeft Etrian Mystery Dungeon 2 aangekondigd. Het vervolg op de cross-over tussen Etrian Odyssey en Mystery Dungeon krijgt eind augustus een vervolg op de 3DS, al verschijnt de game dan enkel in Japan. Over een Westerse release is nog niets bekend. De game zou alle classes van de vorige game bevatten, aangevuld met vijf nieuwe classes.