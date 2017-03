Valkyria Revolution is voorzien van een Europese releasedatum. De game verschijnt bij ons op 30 juni voor PS4, PS Vita en Xbox One. Valkyria Revolution is niet meteen een sequel in de Valkyria Chronicles reeks, maar eerder een spin-off, die zich in een andere tijdslijn, in een ander universum en op een ander continent afspeelt dan eerdere games, al zullen er wel veel bekende elementen aanwezig zijn.