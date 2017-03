Onlangs kon het publiek van PAX East als eerste aan de slag met The Elder Scrolls Online: Morrowind en als we Bethesda mogen geloven was dat een groot success. Spelers gingen frontaal in de aanval in Battlegrounds, in 4v4v4 confrontaties, met het gebruik van nieuwe ijsspreuken. Ook werden vijanden in de lava gegooid moesten grote War Bears verschalkt worden. Beelden van hoe dat allemaal ging kan je hieronder bekijken.

The Elder Scrolls Online: Morrowind verschijnt 6 juni voor pc, PS4 en Xbox One.