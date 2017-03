Eerder al werd Statesman van City of Heroes aangekondigd als nieuw personage voor Master X Master en nu is ook een uitgebreidere video verschenen waarin hij en zijn gameplay opties in de schijnwerpers worden geplaatst. Hij zal deel uitmaken van de meer dan 30 masters die zullen te vinden zijn in de game wanneer die deze zomer lanceert. Ook werd onlangs aangekondigd dat er een open bèta komt van Master X Master, die loopt van 6 april tot 27 april. Statesman zal in die bèta al beschikbaar zijn.