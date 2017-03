Bandai Namco heeft Gunpeyard Flower Carnival gelanceerd voor iOS en Android. Het betreft een puzzelspel in een kleurrijk wormthema, waarbij je door tegels te verschuiven een verbinding moet zien te maken tussen het ene en het andere uiteinde van het scherm, bijvoorbeeld om een pijpleiding of circuit te herstellen. Ideaal dus voor wie fan was van een gelijkaardige minigame in BioShock.