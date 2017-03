Funcom had eerder dit jaar al plannen onthuld om The Secret World nieuw leven in te blazen en nu is concreet aangekondigd dat de game deze lente opnieuw wordt gelanceerd in een free-to-play versie onder de naam Secret World Legends. De game wordt voortaan ook omschreven als een shared-world RPG, eerder dan als een MMO. Dit houdt nieuwe combat, progressie en visuals in.