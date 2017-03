Er is een nieuwe trailer verschenen van LEGO City Undercover, deze keer om het aanbod aan voertuigen in de schijnwerpers te plaatsen. De game verscheen aanvankelijk enkel voor Wii U, maar wordt op 5 april opnieuw uitgebracht voor pc, PS4, Xbox One en Nintendo Switch. De game zal dan ook een nieuwe co-op mode met zich meebrengen.