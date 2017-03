Er is weer een nieuw DLC-personage onthuld voor King of Fighters XIV. Deze keer betreft het Rock Howard. Deze vechtersbaas kennen we als het hoofdpersonage van Garou: Mark of the Wolves. Hij is de zoon van Geese Howard die werd opgevoed door Terry Bogard. Als dusdanig is zijn vechtstijl een combinatie van de kunsten van Terry en Geese.