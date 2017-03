MXGP3 stond aanvankelijk gepland voor een release op 12 mei, maar dat gaat niet door. In plaats daarvan is het wachten tot 30 mei, tenminste voor Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, het Midden-Oosten en Zuid-Afrika. In Noord-Amerika moeten ze nog wachten tot 20 juni. Ontwikkelaar Milestone laat weten dat het nog iets meer tijd nodig heeft om alles net dat tikkeltje beter te krijgen. Als compensatie voor het uitstel werd wel een nieuwe gameplay video vrijgegeven.