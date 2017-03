Er is een eerste trailer met "in-engine" beelden van Steel Division: Normandy 44 online verschenen, al zegt Paradox Interactive in zijn persbericht ook dat het om "in-game footage" gaat. Hoe dan ook geeft de trailer een wat beter zicht van wat we mogen verwachten van de game, die ontwikkeld wordt door Eugen Systems met behulp van hun nieuwe IRISZOOM engine. Die engine laat toe om de actie niet alleen van heel dichtbij te volgen, maar ook vanaf een afstand, zodat je een beter overzicht krijgt van het slagveld om zo beter tactische beslissingen te kunnen nemen.