Om de zevende verjaardag van God Eater te vieren heeft Bandai Namco onder meer een nieuwe teaser voor het nieuwe God Eater project de wereld ingestuurd. Het is inmiddels al de tweede teaser voor het project, dat tijdens de Tokyo Game Show van vorig jaar werd aangekondigd. Het is wel nog niet bevestigd dat het om God Eater 3 gaat. Veel wijzer worden we voorts ook niet van de nieuwe teaser, al zien we wel een verwoeste stad en een Aragami. De verwoesting zou nog steeds aan de gang zijn en enkel de sterksten zouden het overleven.