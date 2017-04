Het Everest Metropolitan Police Department in Wisconsin verloor vorige week een collega en vriend toen detective Jason Weiland om het leven kwam bij een schietpartij. Toen de 7-jarige Brady Duke dat vernam wilde hij iets voor de agenten doen. Hij besloot hen een brief te schrijven en hen zijn Nintendo Wii cadeau te doen, in de hoop om hen wat op te beuren. De agenten wisten het gebaar natuurlijk zeer te waarderen, zo erg zelfs dat ze Brady een Xbox 360 gaven zodat ook hij verder zou kunnen blijven gamen.