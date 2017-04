Virtual reality heeft de laatste jaren grote sprongen voorwaarts gemaakt, niet in het minst op het gebied van het effectief voor de consument beschikbaar stellen van de technologie. Ook in arcadehallen en pretparken duikt virtual reality meer en meer op, en wat dat betreft trachten ze in het Everland Amusement Park in Yongin (Zuid-Korea) net dat tikkeltje extra aan te bieden met Robot VR, een VR-robotsimulatiespel waarbij de ervaring nog realistischer wordt de bijhorende bewegingen. Of dat ook zo goed uitpakt voor de maag en het evenwichtsorgaan is een andere vraag.