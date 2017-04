Onlangs werd Rock Howard onthuld als nieuw personage voor King of Fighters XIV en in een nieuwe trailer krijgen we wat meer actie van de vechtersbaas te zien. Hij neemt het op tegen Terry Bogard.

Rock maakte zijn debuut in Garou: Mark of the Wolves en maakte ook zijn opwachtig in Maximum Impact games. Net als Whip, Ryuji Yamazaki en Vanessa verschijnt hij op 5 april als DLC-personage voor King of Fighters XIV.