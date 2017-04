Ontwikkelaar Over the Moon heeft een story trailer vrijgegeven van The Fall Part 2: Unbound, het tweede deel van hun The Fall trilogie. De game zou normaal in het eerste kwartaal van dit jaar verschijnen, maar nu is aangekondigd dat men mikt op een release in het derde kwartaal. Ook komt de game niet langer naar de Wii U maar wel naar de Nintendo Switch. Ook pc, PS4 en Xbox One krijgen de game voorgeschoteld. The Fall Part 2: Unbound betreft een direct vervolg op The Fall, dat in 2014 verscheen.