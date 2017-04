Nomad Games, bekend van Talisman: Digital Edition, heeft Fighting Fantasy Legends aangekondigd, een card-based RPG gebaseerd op de Fighting Fantasy boeken van Steve Jackson en Ian Livingstone. De game zal concreet drie van de boeken betreffen: City of Thieves, The Warlock of Firetop Mountain en Citadel of Chaos. Later dit jaar verschijnt de game voor Steam, iOS en Android.

Eerder dit jaar verscheen ook al The Warlock of Firetop Mountain, een singleplayer tabletop game waarin je een 3D-map vol miniatuurfiguren verkent, voor iOS, nadat het vorig jaar al verscheen voor Steam.