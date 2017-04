Gisteren is de Frank Rising DLC voor Dead Rising 4 verschenen. De Frank Rising DLC is normaal de laatste DLC voor de game en doet denken aan de eerste game: Frank geraakt geïnfecteerd en moet in real-time op tijd een tegengif vinden, alvorens in een zombie te veranderen. Wel opletten, want de trailer bevat een grote spoiler over het einde van Dead Rising 4.