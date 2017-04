Grip, een spirituele opvolger van Rollcage die ruim een jaar geleden verscheen via Steam Early Access, heeft deze week een update gekregen die multiplayer toevoegt. Spelers kunnen nu dus zoeken naar beschikbare games, maar ontwikkelaar Caged Element wijst erop dat het zou kunnen dat het moeilijk is om een game te vinden die aan al je settings voldoet, omdat de multiplayer nog nieuw is. De studio raadt dan ook aan om "search all game modes" te selecteren om de kans te vergroten effectief een multiplayer game te vinden.