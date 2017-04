Kadokawa Games heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van God Wars: Future Past, een tactische RPG gebaseerd op oude Japanse folklore. De trailer toont ons twee prinsen.

Enerzijds is er Ookuninushi, de prins van Izumo Nation. Hij is de oudste zoon van de koning van Izumo. Hij is erg knap, een vlotte spreker en een echte "ladies man". Kaguya wist zijn aandacht te trekken en hij besloot haar te helpen op haar avontuur.

Anderzijds is er Momotaro, de oudste zoon van de koningin van Hyuga. Deze prins is begaafd in de literaire en militaire kunsten. Hij neemt berekende beslissingen en zijn ideale natie is een gecentraliseerde natie.

God Wars verschijnt bij ons op 16 juni voor PS4 en PS Vita.